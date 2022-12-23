ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ под Артемовском
17:40 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции нанесли поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив более 80 украинских военнослужащих и наемников. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики», — отметил он.
По словам Конашенкова, уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
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