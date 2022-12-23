Должностные лица США в частном порядке говорят, что победа Украины над РФ маловероятна - СМИ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с американским лидером Джо Байденом и членами Конгресса пытался убедить их в том, что Киев может одержать «полную победу» над РФ, должностные лица США выражают глубокие сомнения в этом. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете «Вашингтон пост».

«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями в среду для того, чтобы доказывать, что Украина способна одержать полную победу в войне. Должностные лица США в частном порядке говорят, что это крайне маловероятно», — сообщается в публикации со ссылкой на источники. В материале отмечается, что приезд украинского президента в Вашингтон также был «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».