Должностные лица США в частном порядке говорят, что победа Украины над РФ маловероятна - СМИ
19:45 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями в среду для того, чтобы доказывать, что Украина способна одержать полную победу в войне. Должностные лица США в частном порядке говорят, что это крайне маловероятно», — сообщается в публикации со ссылкой на источники. В материале отмечается, что приезд украинского президента в Вашингтон также был «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».
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