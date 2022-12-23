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НОВОСТИ

Госдеп отвергает предположения о возможной причастности США к взрывам на "Северных потоках"

20:25 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает безосновательными любые предположения о причастности американской стороны к взрывам на «Северных потоках», Вашингтон будет поддерживать проведение европейскими странами расследований произошедшего. Об этом заявил ТАСС в пятницу официальный представитель Госдепартамента.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о том, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, и за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины.

«Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому являются совершенно безосновательными», — добавил представитель Госдепартамента.

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