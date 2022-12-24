Большинство французов за мирные переговоры по Украине, а не военную победу Киева — опрос

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Франции обеспокоены ситуацией на Украине и выступают за завершение конфликта путем мирных переговоров, нежели за поддержку киевских властей ради их победы военным путем. Такие выводы содержатся в опросе Французского института изучения общественного мнения (IFOP), который публикует в субботу газета «Журналь дю диманш».

Согласно инфографике, только 30% опрошенных поддерживают «продолжение существенной военной помощи Украине, чтобы эта страна могла одержать военную победу над Россией». Остальные 70%, по утверждению авторов опроса, также поддерживают продолжение военной помощи для Украины, но считают необходимым искать выход из конфликта через переговоры между Россией и Украиной.

Нарушил ли кто-то это единодушие по поводу необходимости продолжать военную помощь Киеву, воздержавшись или предложив свой вариант, не уточняется. Примечательно, что в опросе IFOP от 13 декабря, который проводился по заказу Института Жана Жореса, только 58% респондентов поддержали отправку оружия на Украину из Европы, тогда как 27% выступили против и еще 15% воздержались.

Опрос также показывает, что уровень «обеспокоенности» французов ситуацией на Украине в декабре заметно снизился по сравнению с 1–2 марта этого года, когда проводился один из опросов. Если тогда о своей обеспокоенности заявили 92% респондентов, то сейчас среди 1 тыс. человек, отвечавших на вопросы социологов 20 и 21 декабря, таких набралось уже 83%.

Что же касается прогнозов о сроках завершения конфликта, то 21% респондентов считают, что он завершится до 2024 года, по мнению 33%, это произойдет уже в 2024 году или позже. 46% признались, что не знают, когда это может произойти. Интересно, что более половины (51%) участников опроса IFOP для «Сюд радио» от 13 октября считали, что конфликт завершится либо до конца 2022 года, либо в 2023 году. 49% же утверждали, что он продолжится и после 2023 года.