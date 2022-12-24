В Кемерове задержали организатора приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организатор приюта в Кемерове, где при пожаре погибли 22 человека и 6 пострадали, задержан, сообщили в субботу в СК РФ.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.