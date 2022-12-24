ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по Каховке в Херсонской области

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Каховка в Херсонской области в ночь на субботу подвергся мощному обстрелу со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Каховского округа.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли по Каховке самый мощный удар за время военного террора националистов по отношению к мирным жителям нашего округа. <…> Под ударами оказались центр города, завод электросварочного оборудования, рынок и окрестности, Набережная, [микрорайоны] Светлово, ПДУ, Любимовка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили жилые дома.

Информация о раненных и погибших уточняется. Экстренные и коммунальные службы города принимают участие в ликвидации последствий обстрела.

Власти призывают жителей покинуть опасный район.