0
0
1
НОВОСТИ

Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце — СМИ

18:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце после того, как из-за сексуального скандала в Соединенных Штатах тот перестал исполнять официальные обязанности. Об этом сообщила в пятницу газета «Сан».

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально закончено. Король ясно заявил это. Он (принц Эндрю — прим. ТАСС) не исполняет обязанности члена королевской семьи. Он сам по себе», — приводит таблоид слова неназванного собеседника. Как говорится в статье, до последнего времени, несмотря на отход ото всех официальных дел, Эндрю продолжал иметь в официальной резиденции британских монархов свой офис. Теперь всем сотрудникам грозит увольнение.

Сам же 62-летний опальный принц Йоркский, замечает «Сан», продолжит жить в Виндзорском замке под Лондоном. С 2003 года ему на 75 лет предоставлено право проживания в имении Ройял-Лодж. Помимо одноименного дома с 31 спальней, оно включает в себя 40 гектаров земли, на которых расположены еще несколько жилых построек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 24.12.2022
ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по Каховке в Херсонской области
0
88
17:00 24.12.2022
В Кемерове задержали организатора приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека
0
124
16:00 24.12.2022
Мир на Украине зависит от США, считает премьер Венгрии Орбан
0
198
15:00 24.12.2022
В Москве выявили 1 622 случая заражения коронавирусом за сутки
0
234
14:00 24.12.2022
Большинство французов за мирные переговоры по Украине, а не военную победу Киева — опрос
0
311
13:00 24.12.2022
В России выявили 6 986 случаев заражения ковидом за сутки
0
336
12:30 24.12.2022
Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена
0
356
12:00 24.12.2022
Митрополит Пафский Георгий избран новым главой Кипрской православной церкви
0
392
11:30 24.12.2022
Спецслужбы задержали бывшего боевика «Азова», планировавшего теракты в ЛНР
0
392
11:00 24.12.2022
В Киеве вновь происходят экстренные отключения света
0
384

Возврат к списку