Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце — СМИ
18:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце после того, как из-за сексуального скандала в Соединенных Штатах тот перестал исполнять официальные обязанности. Об этом сообщила в пятницу газета «Сан».
«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально закончено. Король ясно заявил это. Он (принц Эндрю — прим. ТАСС) не исполняет обязанности члена королевской семьи. Он сам по себе», — приводит таблоид слова неназванного собеседника. Как говорится в статье, до последнего времени, несмотря на отход ото всех официальных дел, Эндрю продолжал иметь в официальной резиденции британских монархов свой офис. Теперь всем сотрудникам грозит увольнение.
Сам же 62-летний опальный принц Йоркский, замечает «Сан», продолжит жить в Виндзорском замке под Лондоном. С 2003 года ему на 75 лет предоставлено право проживания в имении Ройял-Лодж. Помимо одноименного дома с 31 спальней, оно включает в себя 40 гектаров земли, на которых расположены еще несколько жилых построек.
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