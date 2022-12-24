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ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР

18:30 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили тактическую группу иностранных наемников в районе села Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

По его словам, безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера.

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