У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки, сообщил журналистам в субботу помощник бывшего главы Роскосмоса.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал он.