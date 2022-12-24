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У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник

19:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки, сообщил журналистам в субботу помощник бывшего главы Роскосмоса.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал он.

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