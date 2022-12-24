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Лишь треть голосовавших за Brexit британцев считают его успехом — опрос

19:30 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только треть британцев, проголосовавших за выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) на референдуме шесть лет назад, считают сейчас, что воплощение этой идеи в жизнь оказалось успешным. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения социологической компании YouGov («Ю-гав»), опубликованные в субботу в газете «Таймс».

Лишь 34% респондентов из числа евроскептиков назвали Brexit успехом. 19% считают, что он провалился. Если добавить к ним мнение тех, кто в 2016 году голосовал за сохранение Великобритании в составе ЕС, то общее недовольство результатами референдума выглядит еще очевиднее. При таком раскладе всего 15% опрошенных считают Brexit успехом, а 53% — провалом.

Более 40% участников опроса признались, что последствия выхода королевства из ЕС оказались на практике хуже, чем они представляли себе в 2016 году. 23% респондентов заявили, что Brexit ухудшил позиции Великобритании в мире, 34% полагают, что он вреден для экономики, а 41% считает, что он ухудшил положение дел с незаконной миграцией.

Менее половины респондентов — 47% — хотели бы сейчас пересмотреть итоги референдума и вернуться в Евросоюз. 34% заявили, что все равно проголосовали бы за Brexit, 10% не определились окончательно в данном вопросе, а 8% признались, что не пошли бы голосовать вовсе.

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