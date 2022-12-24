Замглавы Бундестага заявил, что Германия рискует стать «дисфункциональным государством»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У многих немцев в свете неспособности властей ФРГ решить накопившиеся проблемы складывается ощущение, что Германия находится на пути к превращению в дисфункциональное государство. Такое мнение высказал заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы), вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки в опубликованном в субботу интервью газете «Бильд ам зонтаг».

«У многих жителей складывается ощущение, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны противодействовать этому сейчас, иначе дела будут плохи», — считает он. «Мы были избраны, чтобы приумножать благосостояние страны и ее граждан, а не угрожать ему. Наша экономика должна оставаться на плаву», — отметил Кубикки.

«Если мы продолжить действовать в том же духе, выплачивая годами помощь в рамках борьбы с энергетическим кризисом, то нам, возможно, грозит если не государственный социализм, то государственное банкротство», — продолжал он. Кубикки указал, что 110 млрд евро, которые ФРГ планирует тратить только на импорт энергоресурсов в свете нынешнего кризиса, будет не хватать в других сферах. «Мы не можем долгое время находиться в этом кризисном финансовом состоянии, в таком случае будет недостаточно денег для инвестиций», — полагает зампред Бундестага.