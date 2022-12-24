Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
21:00 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Украины приказало мобилизовать 20 тысяч жителей Харьковской области и 15 тысяч человек во временно неподконтрольной части Херсонской области. Об этом в субботу заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
«Украинское Минобороны спустило план по принудительной мобилизации „коллаборантов“ на захваченных нацистами территориях Херсонской и Харьковской областей на пушечное мясо — 15 и 20 тысяч соответственно», — проинформировал он в телеграм-канале.
Мирошник описал, как в этих регионах людей заставляют идти на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Технология „найма“ предельно проста — человека ставят перед альтернативой: либо он подписывает контракт и идет умирать, либо садится за „зраду“ (измену — прим. ТАСС), либо насилию подвергаются его семья и близкие», — добавил он.
По словам бывшего посла, насильно мобилизованные из Херсона уже находятся на линии боевого соприкосновения. «Тем, кому удалось сдаться, повезло. Будут жить. Остальные — в мясорубку», — констатировал он.
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