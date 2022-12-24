21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины приказало мобилизовать 20 тысяч жителей Харьковской области и 15 тысяч человек во временно неподконтрольной части Херсонской области. Об этом в субботу заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Украинское Минобороны спустило план по принудительной мобилизации „коллаборантов“ на захваченных нацистами территориях Херсонской и Харьковской областей на пушечное мясо — 15 и 20 тысяч соответственно», — проинформировал он в телеграм-канале.

Мирошник описал, как в этих регионах людей заставляют идти на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Технология „найма“ предельно проста — человека ставят перед альтернативой: либо он подписывает контракт и идет умирать, либо садится за „зраду“ (измену — прим. ТАСС), либо насилию подвергаются его семья и близкие», — добавил он.

По словам бывшего посла, насильно мобилизованные из Херсона уже находятся на линии боевого соприкосновения. «Тем, кому удалось сдаться, повезло. Будут жить. Остальные — в мясорубку», — констатировал он.