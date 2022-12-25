Глава МИД РФ назвал "главный вывод и итог" 2022 года

15:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главным итогом уходящего года прояснение того, кто сегодня на международной арене является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя.

«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», — сказал глава российского дипведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая была показана на телеканале «Россия-1» в воскресенье.