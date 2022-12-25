0
0
139
НОВОСТИ

Глава МИД РФ назвал "главный вывод и итог" 2022 года

15:43 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главным итогом уходящего года прояснение того, кто сегодня на международной арене является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя.

«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», — сказал глава российского дипведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая была показана на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 24.12.2022
Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
0
236
19:00 24.12.2022
У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
0
239
18:30 24.12.2022
ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
0
248
17:30 24.12.2022
ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по Каховке в Херсонской области
0
263
10:30 24.12.2022
Пентагон переносит биопроекты с Украины в Центральную Азию и Восточную Европу — МО РФ
0
312
09:00 24.12.2022
Великобритания увеличит размер военного бюджета
0
318
17:40 23.12.2022
ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ под Артемовском
0
437
12:00 23.12.2022
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности — Рёнхап
0
468
10:05 23.12.2022
ВС США вместе с союзниками внимательно следят за учениями КНР и РФ на море — командование
0
502
10:00 23.12.2022
Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление
0
503

Возврат к списку