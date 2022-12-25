Глава МИД РФ назвал "главный вывод и итог" 2022 года
15:43 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», — сказал глава российского дипведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая была показана на телеканале «Россия-1» в воскресенье.
НОВОСТИ
- 21:00 24.12.2022
- Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
- 19:00 24.12.2022
- У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
- 18:30 24.12.2022
- ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
- 17:30 24.12.2022
- ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по Каховке в Херсонской области
- 10:30 24.12.2022
- Пентагон переносит биопроекты с Украины в Центральную Азию и Восточную Европу — МО РФ
- 09:00 24.12.2022
- Великобритания увеличит размер военного бюджета
- 17:40 23.12.2022
- ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ под Артемовском
- 12:00 23.12.2022
- КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности — Рёнхап
- 10:05 23.12.2022
- ВС США вместе с союзниками внимательно следят за учениями КНР и РФ на море — командование
- 10:00 23.12.2022
- Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать