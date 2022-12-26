Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны ВКС России предотвратили удар украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области. В результате падения обломков убиты три человека, самолеты повреждения не получили, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что в результате падения осколков есть жертвы. «В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила», — уточнили в ведомстве.