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РФ обойдется без Запада, пока к власти там не придут разумные политики — Медведев

09:05 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России сейчас не с кем и не о чем договариваться на Западе, при этом Москва будет развивать отношения с остальным миром, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» об итогах года. Один из них политик сформулировал так: «Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет».

По его словам, уходящий год стал переломным и наглядно показал, что «во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верность слову и даже собственным красиво изложенным принципам». «Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем», — подчеркнул политик.

«На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам», — указал Медведев.

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