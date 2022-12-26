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Запад потребовал от Вучича добиться разбора сербских баррикад в Косове за 24 часа — ТВ

09:20 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) потребовали от президента Сербии Александара Вучича добиться разбора баррикад, возведенных на севере Косова и Метохии, в течение 24 часов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал «ТВ Пинк».

По его информации, послы направили сербскому лидеру письмо с таким требованием, пригрозив, что в противном случае не помешают попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру непризнанного Косова Альбину Курти, который подчеркивал, что устранение баррикад на севере края «не может исключить жертв».

Ранее сербские СМИ сообщили, что в воскресенье около 19:45 по местному времени (21:45 мск) подразделения спецназа косовской полиции напали на сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного сербского края Косова и Метохии недалеко от населенного пункта Зубин-Поток.

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