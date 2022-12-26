Организатор приюта в Кемерове, где погибли 22 человека, признал вину — следствие

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организатор социального приюта в Кемерове, где в ночь на 24 декабря из-за пожара погибли 22 человека, Андрей Смирнов полностью признал свою вину по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил во время суда об избрании меры пресечения следователь Следственного управления СК РФ по региону.

«Ему предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ. Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью», — сказал следователь.