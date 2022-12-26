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Прощения предателям, желающим поражения своей стране и армии, быть не должно — Медведев

10:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмигрировавшие из России граждане могли иметь разные побудительные мотивы, и «бог им судья», но откровенным предателям прощения быть не должно. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» с итогами 2022 года.

«Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый „философский пароход“, потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья, — написал Медведев. — Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно».

Зампред СБ РФ в целом отметил, что «чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, постепенно исчезает». По его словам, главным итогом уходящего года можно назвать огромные перемены в России — «в ее экономике, а главное, в сознании огромного числа граждан». «Сейчас почти все зависит от нашего народа. Его стойкости и сплоченности, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мышления и твердости духа», — подчеркнул политик.

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