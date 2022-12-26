Прощения предателям, желающим поражения своей стране и армии, быть не должно — Медведев
10:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эмигрировавшие из России граждане могли иметь разные побудительные мотивы, и «бог им судья», но откровенным предателям прощения быть не должно. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» с итогами 2022 года.
«Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый „философский пароход“, потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья, — написал Медведев. — Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно».
Зампред СБ РФ в целом отметил, что «чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, постепенно исчезает». По его словам, главным итогом уходящего года можно назвать огромные перемены в России — «в ее экономике, а главное, в сознании огромного числа граждан». «Сейчас почти все зависит от нашего народа. Его стойкости и сплоченности, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мышления и твердости духа», — подчеркнул политик.
НОВОСТИ
- 11:00 26.12.2022
- ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
- 10:20 26.12.2022
- МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ
- 09:00 26.12.2022
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс
- 21:00 24.12.2022
- Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
- 19:00 24.12.2022
- У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
- 18:30 24.12.2022
- ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
- 17:30 24.12.2022
- ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по Каховке в Херсонской области
- 10:30 24.12.2022
- Пентагон переносит биопроекты с Украины в Центральную Азию и Восточную Европу — МО РФ
- 09:00 24.12.2022
- Великобритания увеличит размер военного бюджета
- 17:40 23.12.2022
- ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ под Артемовском
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать