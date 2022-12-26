Новак ждет сохранения высоких цен на газ Европе, снижения до $200-250 не будет

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на газ в Европе останутся высокими из-за дефицита, они не смогут вернуться на уровни начала 2021 года — $200-250 за 1 тыс. кубометров. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Многое в динамике будет зависеть от температуры этой зимой, но в ближайшей перспективе они останутся высокими из-за дефицита. Я не вижу, за счет чего цены могли бы вернуться на уровни начала 2021 года — $200-250 за 1 тыс. кубометров», — сказал он.