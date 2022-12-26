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МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ

10:20 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский совет по оборонным закупкам во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом одобрил закупку 120 новых квазибаллистических твердотопливных ракет средней дальности «Пралай». Об этом в понедельник сообщает агентство АНИ со ссылкой на министерство обороны.

Ракеты с неядерными боеголовками будут размещены на границе Индии с Китаем и Пакистаном, уточнили источники в оборонном ведомстве. Первая партия «Пралай» поступит на вооружение индийских ВВС, после чего поставки будут осуществляться для сухопутных сил.

«Пралай» способна поражать цели на удалении от 150 до 500 км. Дальность полета ракеты может быть увеличена.

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