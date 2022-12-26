Россия не отвергает политическое урегулирование на Украине, но не на условиях Киева — МИД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Очевидна полная неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — отметил дипломат.