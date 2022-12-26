0
0
91
НОВОСТИ

Россия не отвергает политическое урегулирование на Украине, но не на условиях Киева — МИД

10:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Очевидна полная неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — отметил дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 26.12.2022
Китайцы думают, что Запад разыграет украинский сценарий на Тайване — эксперт
0
39
11:00 26.12.2022
ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
0
51
10:20 26.12.2022
МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ
0
128
10:05 26.12.2022
Новак ждет сохранения высоких цен на газ Европе, снижения до $200-250 не будет
0
160
10:00 26.12.2022
Прощения предателям, желающим поражения своей стране и армии, быть не должно — Медведев
0
174
09:32 26.12.2022
Организатор приюта в Кемерове, где погибли 22 человека, признал вину — следствие
0
174
09:20 26.12.2022
Запад потребовал от Вучича добиться разбора сербских баррикад в Косове за 24 часа — ТВ
0
192
09:05 26.12.2022
РФ обойдется без Запада, пока к власти там не придут разумные политики — Медведев
0
255
09:00 26.12.2022
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс
0
330
21:00 25.12.2022
В Африку попало только 12% украинской пшеницы, вывезенной по зерновому коридору
0
760

Возврат к списку