Россия не отвергает политическое урегулирование на Украине, но не на условиях Киева — МИД
10:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Очевидна полная неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — отметил дипломат.
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