ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
11:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) для снабжения частей в городе Артемовске в Донецкой Народной Республике используют машины с символикой международных гуманитарных организаций. Об этом ТАСС в понедельник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его информации, разведка оборонного ведомства ЛНР зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей - двух джипов и грузовика - с иностранными номерными знаками и "логотипами одной известной международной гуманитарной организации". "Груз предназначен для украинских военнослужащих. В двух джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами", - сказал он.
Офицер добавил, что люди, сопровождавшие груз, были в гражданской одежде, общались на русском и украинском языках, а также имели "средства бронезащиты западного образца".
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