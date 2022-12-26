Китайцы думают, что Запад разыграет украинский сценарий на Тайване — эксперт

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайцы считают, что страны Запада готовят Тайваню украинский сценарий. Такое мнение выразил в воскресенье вечером газете «Глобал таймс» директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

«С самого начала кризиса США и Запад описывали остров Тайвань как следующую Украину, — отметил Ван Ивэй. — Это заставило многих китайцев почувствовать, что то, что Запад сделал с Россией сегодня, будет тем, с чем Китай столкнется завтра». Китайцы постепенно осознали, что украинский кризис больше похож на ловушку, расставленную США и НАТО, чтобы ослабить Россию, а конфликт фактически происходит между РФ и всем Западом, добавил директор института.