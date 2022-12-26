Обвиняемым в поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие переквалифицировало статью, по которой Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен обвинялись после попытки поджечь военкомат в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд, следует из картотеки суда.

Согласно опубликованным данным, обоим теперь вменяется п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой»). Их дела также разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно.