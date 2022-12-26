В РФ выявили 5 335 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 335, летальных исходов из-за ковида — на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число новых выявленных случаев заражения стало минимальным с 29 ноября, когда зафиксировали 4 928 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 6 595 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 21 769 627 и 393 433 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 577 против 6 176 днем ранее, до 21 168 975.
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