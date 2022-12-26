Трамп заявил, что США «умирают» из-за политики Байдена по борьбе с мигрантами

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена за усилия по борьбе с нелегальной миграцией и заявил, что Соединенные Штаты «умирают изнутри» из-за текущей политики властей.

«Посмотрите, что творится на южной границе нашей страны прямо сейчас, и сравните с тем, что было лишь недавно при администрации Трампа. У нас была самая безопасная граница в истории, а сейчас, если сравнивать, идет „шоу ужасов“. В нашу страну проникает рекордное число людей, многие из них закоренелые преступники (в том числе убийцы, торговцы людьми и наркодилеры), на таком уровне, который мы не видели. США умирают изнутри!!!» — написал Трамп в одном из своих сообщений в собственной соцсети «Трус соушал» по случаю Рождества.