Трамп заявил, что США «умирают» из-за политики Байдена по борьбе с мигрантами
12:05 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена за усилия по борьбе с нелегальной миграцией и заявил, что Соединенные Штаты «умирают изнутри» из-за текущей политики властей.
«Посмотрите, что творится на южной границе нашей страны прямо сейчас, и сравните с тем, что было лишь недавно при администрации Трампа. У нас была самая безопасная граница в истории, а сейчас, если сравнивать, идет „шоу ужасов“. В нашу страну проникает рекордное число людей, многие из них закоренелые преступники (в том числе убийцы, торговцы людьми и наркодилеры), на таком уровне, который мы не видели. США умирают изнутри!!!» — написал Трамп в одном из своих сообщений в собственной соцсети «Трус соушал» по случаю Рождества.
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