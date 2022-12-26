ВСУ несут большие потери и истощены — FT
12:20 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ряд сложностей в ходе специальной военной операции (СВО) России. Об этом в понедельник сообщила британская газета «Файнэншл таймс».
«Конечно, ВСУ испытывают ряд проблем. В их числе — высокие потери, низкий уровень подготовки, чрезвычайно сильное истощение военнослужащих некоторых подразделений, а также недостаток вооружений и боеприпасов», — приводит издание слова неназванного военного советника одной из стран Запада.
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