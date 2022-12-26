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Казахстан не должен быть использован для обхода антироссийских санкций — МИД

12:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан не намерен вводить санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, однако при этом не хочет, чтобы республику использовали для обхода антироссийских мер Запада. Об этом заявил вице-премьер — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью телеканалу Эн-эйч-кей, опубликованном в понедельник.

«В экономическом плане Россия и Казахстан имеют глубокие отношения, и действительно, наша экономика пострадала от санкций против России. Казахстан не присоединился к санкциям против России, но придерживается принципа, согласно которому различные компании не используются в целях обхода санкций. Мы будем продолжать нынешние отношения между Казахстаном и Россией и в будущем», — сказал он.

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