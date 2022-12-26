Пожар в приюте в Кемерове произошел из-за неправильной эксплуатации котла
13:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неправильная эксплуатация отопительного котла стала причиной пожара в социальном приюте в Кемерове, где погибли 22 человека и еще 6 пострадали, сообщил следователь Следственного управления СК РФ по региону во время суда об избрании меры пресечения организатору приюта.
«[Работник приюта] мог не закрыть крышку котла. <…> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», — зачитал следователь в суде показания владельца приюта Андрея Смирнова.
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