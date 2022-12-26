В Москве выявили 1 024 случая заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 024 против 1 475 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 293 090 случаев заражения.

Число умерших за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее, до 47 402. Количество случаев выздоровления увеличилось за сутки на 970, до 3 097 488.