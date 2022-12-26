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НОВОСТИ

Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином — Песков

13:20 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин до Нового года планирует общение с лидером КНР Си Цзиньпином, о формате Кремль объявит своевременно, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — сказал он в ответ на вопрос, планируются ли такие переговоры. На просьбу уточнить возможный формат общения, представитель Кремля заметил, что говорить об этом «пока преждевременно».

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