Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин до Нового года планирует общение с лидером КНР Си Цзиньпином, о формате Кремль объявит своевременно, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — сказал он в ответ на вопрос, планируются ли такие переговоры. На просьбу уточнить возможный формат общения, представитель Кремля заметил, что говорить об этом «пока преждевременно».