РФ в 2022 г. увеличила поставки продовольствия в дружественные страны на 25%

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского продовольствия в дружественные страны в 2022 году увеличились на 25%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«На 25% за уходящий год мы нарастили поставки продовольствия в дружественные страны. И это очень хорошо, мы будем продолжать эту работу», — сказала она.