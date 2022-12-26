Эпоха «ломки» США государственных строев других стран пришла к концу — МИД РФ
14:12 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпоха однополярного мира, в котором США диктовали другим странам свои условия и даже «ломали» в них государственный строй, подходит к концу. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Геополитические реалии, в которых мы с вами сегодня находимся, оказывают серьезное влияние на всю систему глобальных и региональных процессов, включая интеграционные. Эпоха однополярного мира, когда США и их европейские сателлиты, используя отточенную годами практику запугивания, диктовали другим странам условия, определяли их курс развития в угоду своим конъюнктурным интересам и даже „ломали“ государственный строй, подходит к концу», — отметил Галузин.
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