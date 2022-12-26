Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
14:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России ликвидировала группу украинских диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область с территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», — сообщили в ЦОС.
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