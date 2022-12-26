Более половины немцев считают, что Украина должна начать мирные переговоры с РФ — опрос
15:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Германии считают, что Киев должен немедленно начать переговоры с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov («Ю-гав») по заказу агентства ДПА.
В исследовании, проводившемся с 16 по 21 декабря, приняли участие 2 075 человек. Согласно результатам, 55% жителей ФРГ выступают за то, чтобы Украина немедленно начала мирные переговоры с Россией. Только 27% респондентов считают, что сейчас неподходящее время для этого. Поддержка переговоров отмечается среди избирателей всех партий, представленных в Бундестаге. Так, 80% избирателей партии «Альтернатива для Германии» хотели бы, чтобы представители Украины и России сели за стол переговоров. Среди сторонников партий, входящих в правящую в ФРГ коалицию (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зеленые»), этот показатель составляет 52%, 53% и 46% соответственно.
Кроме того, 57% респондентов предполагают, что конфликт на Украине продлится как минимум до конца 2023 года. Лишь 27% опрошенных верят, что он закончится в конце нынешнего года. Еще 19% отказались высказывать свою точку зрения по данному вопросу.
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