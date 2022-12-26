МВД РФ объявило в розыск журналиста издания Bellingcat Христо Грозева
15:12 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозев объявлен в розыск. Это следует в понедельник из базы данных розыска на сайте МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении.
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