МИД Ирана пригрозил Украине последствиями после призывов к уничтожению производства оружия
15:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь политические и юридические последствия для Украины. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.
«Мы еще раз подчеркиваем, что не участвуем в войне на Украине и готовы содействовать разрешению кризиса и установлению мира. Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, которая будет иметь политические и юридические последствия», — сказал представитель ведомства, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который ранее призвал уничтожить производство вооружений в Иране. Слова Канани Чафи приводит агентство ИРНА.
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