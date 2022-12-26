МИД Ирана пригрозил Украине последствиями после призывов к уничтожению производства оружия

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь политические и юридические последствия для Украины. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

«Мы еще раз подчеркиваем, что не участвуем в войне на Украине и готовы содействовать разрешению кризиса и установлению мира. Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, которая будет иметь политические и юридические последствия», — сказал представитель ведомства, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который ранее призвал уничтожить производство вооружений в Иране. Слова Канани Чафи приводит агентство ИРНА.