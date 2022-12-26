Мэр Собянин заявил о планах открыть в будущем году МЦД-3 и МЦД-4
14:58 26.12.2022
В Москве после реконструкции открыт современный вокзал «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), а также вторая пассажирская платформа и вторая очередь пассажирского вестибюля железнодорожной станции «Минская». По словам мэра столицы Сергея Собянина, 2022 год был рекордным по объему инвестиций в развитие Московского транспортного узла.
«Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие. Следующий год будет таким знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 км, около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, - заявил Собянин. - Это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей».
«Все задачи прошлого года, то, что было подписано Сергеем Семеновичем, выполнено, - заявил глава РЖД Олег Белозеров. - Новый план - новый год. Мы сейчас сформировали 14 новый станций на 2023 год, грандиозное строительство».
В ходе церемонии открытия вокзала Собяниным и Белозеровым был подписан план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году, в который включен запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров.
Станция «Переделкино», которую реконструировали около трех лет, расположена за Московской кольцевой автодорогой в районе Ново-Переделкино - между станциями «Мичуринец» и «Солнечная» Киевского направления МЖД. Модернизация станции «Переделкино» позволила улучшить транспортное обслуживание жителей района Ново-Переделкино и поселения Внуковское с общим населением больше 138 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 15:32 26.12.2022
- МИД Ирана пригрозил Украине последствиями после призывов к уничтожению производства оружия
- 15:12 26.12.2022
- МВД РФ объявило в розыск журналиста издания Bellingcat Христо Грозева
- 15:00 26.12.2022
- Более половины немцев считают, что Украина должна начать мирные переговоры с РФ — опрос
- 14:32 26.12.2022
- Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
- 14:12 26.12.2022
- Эпоха «ломки» США государственных строев других стран пришла к концу — МИД РФ
- 14:00 26.12.2022
- В воздушное пространство Южной Кореи вторглось пять беспилотников КНДР — СМИ
- 13:32 26.12.2022
- РФ в 2022 г. увеличила поставки продовольствия в дружественные страны на 25%
- 13:20 26.12.2022
- Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином — Песков
- 13:05 26.12.2022
- В Москве выявили 1 024 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 26.12.2022
- Пожар в приюте в Кемерове произошел из-за неправильной эксплуатации котла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать