Мэр Собянин заявил о планах открыть в будущем году МЦД-3 и МЦД-4

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В Москве после реконструкции открыт современный вокзал «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), а также вторая пассажирская платформа и вторая очередь пассажирского вестибюля железнодорожной станции «Минская». По словам мэра столицы Сергея Собянина, 2022 год был рекордным по объему инвестиций в развитие Московского транспортного узла.

«Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие. Следующий год будет таким знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 км, около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, - заявил Собянин. - Это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей».

«Все задачи прошлого года, то, что было подписано Сергеем Семеновичем, выполнено, - заявил глава РЖД Олег Белозеров. - Новый план - новый год. Мы сейчас сформировали 14 новый станций на 2023 год, грандиозное строительство».

В ходе церемонии открытия вокзала Собяниным и Белозеровым был подписан план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году, в который включен запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров.

Станция «Переделкино», которую реконструировали около трех лет, расположена за Московской кольцевой автодорогой в районе Ново-Переделкино - между станциями «Мичуринец» и «Солнечная» Киевского направления МЖД. Модернизация станции «Переделкино» позволила улучшить транспортное обслуживание жителей района Ново-Переделкино и поселения Внуковское с общим населением больше 138 тыс. человек.