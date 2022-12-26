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Количество автоаварий и погибших в ДТП значительно сократилось с 2019 года — Хуснуллин

16:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество автоаварий и погибших в ДТП значительно сократилось с 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Количество аварий по сравнению с 2019 годом, за 3 года, снизилось со 164 тыс. в год до 130 тыс. в год. То есть на 34 тыс. аварий стало меньше в году. […] Количество погибших за 3 года у нас снизилось: 17 тыс. человек в 2019 году до 14 тыс. в 2022. […] Мы набрали хорошую динамику, если сравнивать все это с прошедшим годом, в среднем все показатели на 6-8% ниже, чем в 2021 году», — сказал он.

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