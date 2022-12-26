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Путин отметил готовность стран СНГ сотрудничать, несмотря на растущие разногласия

16:12 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вызовы, угрозы безопасности и разногласия на пространстве СНГ растут, но главное, что страны Содружества готовы сотрудничать, отметил президент РФ Владимир Путин в понедельник, открывая неформальный саммит СНГ.

«Ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут», — подчеркнул Путин. «Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать», — сказал глава российского государства.

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