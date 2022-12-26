На Украине прибыль банков за 10 месяцев сократилась более чем в пять раз — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибыль украинских банков за десять месяцев 2022 года сократилась более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщило издание «Форбс Украина», ссылаясь на статистику Нацбанка страны.

Прибыль банков составила 11 млрд гривен против 58 млрд гривен (298 млн долл. против 1,57 млрд). За январь — октябрь текущего года, 21 из 67 украинских банков получил общий убыток в 19 млрд гривен (514 млн долл.). Общая прибыль банков с положительным балансом за 10 месяцев составила 30 млрд гривен (812,7 млн долл). Среди них более половины получил Приватбанк, заработавший 17,8 млрд гривен (482 млн долл.). Однако это на 33% меньше по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году.