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Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков» - NYT

17:12 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Nord Stream AG («Норд стрим») начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа. С таким утверждением в понедельник выступила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, согласно одной из оценок, на ремонт может понадобится не менее 500 млн долларов. Газета также утверждает, что консультанты, которые работают на Россию, пытаются определить, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

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