Токаев считает, что роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению в СНГ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что роль русского языка в укреплении языкового пространства СНГ не может подвергаться какому-либо сомнению.

«Конечно же, непреходящее значение имеет культурно-гуманитарное сотрудничество, и, как правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», — сказал Токаев на неформальном саммите СНГ в понедельник.