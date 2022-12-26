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Токаев считает, что роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению в СНГ

17:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что роль русского языка в укреплении языкового пространства СНГ не может подвергаться какому-либо сомнению.

«Конечно же, непреходящее значение имеет культурно-гуманитарное сотрудничество, и, как правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», — сказал Токаев на неформальном саммите СНГ в понедельник.

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