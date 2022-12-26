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Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе

18:40 26.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военный эксперт призвал перебазировать дальнюю авиацию после атаки ВСУ на аэродром в Энгельсе. В противном случае такие удары будут наноситься постоянно.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Во-первых, дальняя авиация должна быть перебазирована, потому что, если она находится в зоне действия украинских пехотно-летательных аппаратов, удары будут наноситься постоянно. Надо к этому быть готовым».

Аэродромы необходимо оборудовать укрытиями для личного состава, должны быть выкопаны окопы, заявил Евсеев.

«Личный состав, батальон охраны должен быть обеспечен бронежилетами и касками в полном объёме. Должны быть вырыты инженерные укрепления. Должны быть хотя бы окопы. В случае такого взрыва, если человек находился в окопе, ничего бы с ним не произошло. А ещё лучше иметь какие-то укрытия для личного состава».

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром в Энгельсе, на подлёте он был сбит. При падении обломков трое военнослужащих погибли. Авиационная техника не повреждена.

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