Медведев стал первым заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии
18:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин учредил должность своего первого заместителя в возглавляемой им Военно-промышленной комиссии. Ее занял замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Согласно опубликованному в понедельник указу главы государства, также в комиссию вошел глава МЧС Александр Куренков — взамен исключаемого Игоря Артемьева (ранее возглавлял ФАС).
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