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Природа частицы, пробившей радиатор корабля «Союз МС-22», до сих пор непонятна — Роскосмос

19:20 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиатор на корабле «Союз МС-22» был пробит частицей с внешней стороны, ее природа до сих пор непонятна. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в понедельник.

«Причина на данный момент наиболее вероятная — пробой радиатора, пробой частицей. Ее природа пока не очень понятна, это внешнее механическое повреждение», — сказал он.

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