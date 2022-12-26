Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины
20:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов. Соответствующий указ опубликован в понедельник.
В частности, определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином РФ. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.
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