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Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины

20:00 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов. Соответствующий указ опубликован в понедельник.

В частности, определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином РФ. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

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