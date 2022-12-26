Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов. Соответствующий указ опубликован в понедельник.

В частности, определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином РФ. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.