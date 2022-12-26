20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полковник из США обвинил Киев в отправке на передовую подростков. По словам Дугласа Макгрегора, украинская армия принимает такое решение из-за колоссальных потерь.

«35 тысяч человек пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Теперь они пытаются мобилизовать мальчиков в возрасте 13, 14 и 15 лет, а также недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил офицер на своём канале в YouTube.

Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что, по оценкам экспертов, погибли более 100 тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи её послания. Говорит Москва