Украина с 1 января на 18,3% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, следует из данных на сайте российской компании «Транснефть».

С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро — до 13,6 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%.

В ноябре Блумберг со ссылкой на письмо «Укртранснафты» сообщал, что украинская компания с 1 января 2023 года собирается поднять тариф на транспортировку нефти по участку нефтепровода «Дружба» на территории страны. Причиной подобных действий называется повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры.