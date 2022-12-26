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Украина с 1 января на 18,3% повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории

21:20 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, следует из данных на сайте российской компании «Транснефть».

С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро — до 13,6 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%.

В ноябре Блумберг со ссылкой на письмо «Укртранснафты» сообщал, что украинская компания с 1 января 2023 года собирается поднять тариф на транспортировку нефти по участку нефтепровода «Дружба» на территории страны. Причиной подобных действий называется повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

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