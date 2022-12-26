Медведев в «футуристических гипотезах» сделал предсказания о будущем Запада

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев «поздравил» Запад с наступающим Новым годом своим «футуристическим» прогнозом, который предрекает им много бед. Пост на эту тему политик опубликовал в соцсети в понедельник.

«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал Медведев, предложив список из 10 пунктов. Среди них — нефть по $150 и газ по $5 тыс., распад Евросоюза и новый раздел Польши, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов» и последующая война этого рейха с Францией.

Также в числе «прогнозов» — «гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», победа Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.